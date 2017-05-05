Санкт-Петербург, 5 мая, 2017, 15:34 — ИА Регнум. Бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Марат Оганесян, уже находящийся под стражей по делу о хищении более 50 млн рублей при строительстве стадиона на Крестовском острове, стал фигурантом еще одного уголовного дела — на этот раз о взятке, также связанной с «Зенит-Ареной». Напомним, Оганесян во время работы в Смольном курировал строительство печально знаменитого стадиона.

Gov.spb.ru Марат Оганесян

По данным следствия, в 2015 году Оганесян получил от генерального директора ООО «СтройЭлектроМонтаж №5» Василия Сливкина, через посредников Кирилла Сливкина и Николая Хрипунова, взятку в размере 20 млн рублей за обеспечение подписания договора по контракту на выполнение работ по художественной подсветке и наружному освещению стадиона.

Марата Оганесяна подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки). Предполагаемый взяткодатель и посредники, сотрудники указанного предприятия, также привлечены к уголовной ответственности по другим составам преступления.

«В настоящее время следователями совместно с сотрудниками региональных управлений ФСБ и МВД России задержаны Кирилл Сливкин и Хрипунов, решается вопрос об их аресте. Оганесян и Василий Сливкин являются обвиняемыми по другим уголовным делам и находятся под стражей», — отметили 5 мая в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу.

В ближайшее время всем подозреваемым будет предъявлено обвинение в совершении преступлений, связанных с крупной взяткой.

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Напомним, 4 мая Марата Оганесяна оставили под стражей до 8 августа. Такое решение принял Смольнинский районный суд. По первому уголовному делу экс-чиновника, который после ухода с госслужбы работал в крупном банке в Москве, задержали в ноябре 2016 года.

Его обвиняют в том, что при заключении договора на поставку видеотабло для стадиона Оганесян якобы организовал перечисление в пользу субподрядчика ОАО «ТДМ» аванса в сумме более 50 млн 480 тыс. рублей, которые в последующем были похищены через фирмы-«однодневки».

Марат Оганесян работал в Смольном с 2013 года, но ушел в отставку в апреле 2015 года после появления в городском правительстве нового вице-губернатора Игоря Албина, который и курировал достройку «Зенит-Арены».