CNN: Клинтон создаст политическую группу против Трампа
Вашингтон, 5 мая, 2017, 12:45 — ИА Регнум. «Клинтон (…) в скором времени создаст новую политическую силу, которая займется финансированием организаций, выступающих против президента США Дональда Трампа», — говорится в сообщении.
Иван Шилов ИА REGNUM
Хиллари Клинтон и Дональд Трамп
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 ноября 2016 года в США состоялись выборы 45-го главы государства. Им стал представитель Республиканской партии Дональд Трамп, одержавший победу в большинстве штатов страны, набрав при этом меньшее число голосов избирателей.
Инаугурация нового президента США состоялась 20 января 2017 г. в Вашингтоне.
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