Трамп отреагировал на слова Клинтон о «причинах поражения» на выборах

Вашингтон, , 07:43 — REGNUM Заявление экс-кандидата на пост президента США Хиллари Клинтон о том, что в ее проигрыше в 2016 году якобы были виновны Россия и глава ФБР Джеймс Коми, является оправданием за проигрыш на выборах. Об этом президент США Дональд Трамп написал на своей странице в соцсети Twitter.

«Директор ФБР Джеймс Коми — это самое лучшее, что когда-либо случалось с Хиллари Клинтон, поскольку он дал ей свободу для совершения множества дурных поступков, — написал глава Белого дома. — Ложная история про Трампа и Россию была лишь оправданием, которое демократы использовали как обоснование для проигрыша на выборах».

2 мая телекомпания CNN сообщила, что экс-кандидат на пост президента США от Демократической партии Хиллари Клинтон в очередной раз обвинила президента РФ Владимира Путина во вмешательстве в президентские выборы в США, которые она проиграла.

«Он (Путин), безусловно, вмешался в выборы, чтобы ослабить меня и помочь моему оппоненту», — сказала экс-кандидат.

При этом Клинтон никаких доказательств так и не предоставила.

Читайте также: Клинтон: Путин вмешивался в выборы в США, и поэтому я проиграла