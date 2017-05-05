Омск, 5 мая, 2017, 11:08 — ИА Регнум. В Омской области с начала мая 2017 года ушли в отставку два министра и заместитель председателя регионального правительства. О том, как эти кадровые решения могут повлиять на рейтинг губернатора региона Виктора Назарова, ИА REGNUM рассказали омские общественные деятели.

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«Можно сколько угодно рассуждать о работе губернатора, но оценивать нужно лишь исходя из итогов. Сказать, что Омская область набирает обороты, что наметилась положительная динамика в развитии региона, нельзя. Омская область продолжает стабильно находиться в состоянии упадка. Меня удивляет мягкость Назарова к своим подчиненным, особенно к тем, кто допускает непростительные ляпы. Выделить из областного бюджета деньги на праздничный городской фейерверк, провести форумы — недостаточно. Людям хочется, чтобы их край процветал и развивался, необходима стабильность. Взаимодействия между городом и областью, как такового, не ощущается — нет сплоченной команды, есть конфликт», — сказал омский политик и общественный деятель Сергей Кондаков.

По его словам, «отсутствие нитей взаимодействия приводит к политическим интригам, от которых страдает простой житель».

Омский общественный деятель Татьяна Шнейдер считает, что «регион находится в стагнации».

«Отставка Виктора Назарова не состоялась, и не исключено, что ее и не планировали. По крайней мере, пока. Возможно, со стороны губернатора существуют действия, направленные на развитие области, но по факту эти действия кардинально не изменили обстановку в регионе. Справедливости ради, нужно заметить, что и вреда не принесли. Особенно в сравнении с градоначальником, который, в свою очередь, не рассуждает о пользе и вреде, а просто идет по незамысловатому пути «все рубить под корень», — отметила Татьяна Шнейдер.

Она подчеркнула, что «многолетний конфликт города и области не дает шансов на развитие никому.

«Разовые, публичные «акции взаимодействия» не приносят глобальных результатов. Регион находится в состоянии стагнации. Таким образом, Омская область влачит вялотекущее существование, пока власти охотно придаются политическим интригам. Значительная половина населения Омской области не знает ни об успехах Назарова, ни о его поражениях, она их попросту не видит. Следовательно, уход губернатора не вызовет эмоций, кроме уже привычного: «Ну вот, еще один…», — подытожила собеседница ИА REGNUM .

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, с начала мая 2017 года в Омской области успели уйти в отставку министр культуры Виктор Лапухин, министр строительства и жилищно-коммунального комплекса Александр Бирюков, а также заместитель председателя правительства региона Станислав Гребенщиков.

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Официальная причина отставки Бирюкова и Лапухина — уход на пенсию. Что касается Гребенщикова, причины увольнения в официальном пресс-релизе облправительства не указываются. Однако в областном следственном управлении ранее сообщили, что в отношении Гребенщикова расследуется уголовное дело. Чиновник подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ).

По мнению политолога Инны Ветренко, снять с должности Станислава Гребенщикова губернатор был вынужден «по объективным причинам, в связи с возбуждением уголовного дела в отношении чиновника».

Виктор Назаров возглавляет Омскую область с 2012 года. В сентябре 2015 года он выиграл выборы губернатора региона в первом туре, набрав около 60% голосов.