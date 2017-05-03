Глава Минкультуры Омской области ушел в отставку

Омск, , 11:42 — REGNUM Министр культуры Омской области Виктор Лапухин освобожден от занимаемой должности в связи с выходом на пенсию. Как сообщили ИА REGNUM в правительстве региона, заявление Лапухина 2 мая подписал губернатор Виктор Назаров.

С 3 мая обязанности руководителя областного Минкультуры исполняет первый заместитель Иван Шеин.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, Виктор Лапухин возглавлял министерство культуры Омской области с июня 2012 года. После победы Виктора Назарова на выборах губернатора в 2015 году министр свою должность сохранил.

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Добавим, некоторые местные СМИ уход Лопухина на пенсию назвали неожиданным. Например, как пишет «СуперОмск», министр мог принять решение покинуть этот пост после визита председателя правительства РФ Дмитрия Медведева в Омск на форум «Единой России» по культуре. Также в качестве одной из возможных причин информагентство называет «шаткую ситуацию в Омском ТЮЗе». Сообщается, что внеплановая проверка Главного управления финансового контроля Омской области выявила «массу нарушений законодательства» со стороны экс-руководителя Омского ТЮЗа и его супруги.

Справка: Виктор Лапухин родился 10 ноября 1949 года в Курганской области. Начал профессиональную деятельность в сфере культуры в 18 лет, возглавив сельский клуб. В 2001 году его назначили на должность директора Омского государственного академического театра драмы. С июня 2012 года возглавлял министерство культуры Омской области. Виктор Лапухин является членом Союза театральных деятелей Российской Федерации, заслуженным работником культуры Казахской ССР, заслуженным работником культуры Российской Федерации.