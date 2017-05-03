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В Омской области покинул пост еще один министр

Политика

В отставку ушел глава регионального Минстроя Александр Бирюков

Отставка
Иллюстрация: Pixabay.com
Отставка

Омск, 3 мая 2017, 15:17 — REGNUM  Губернатор Омской области Виктор Назаров подписал заявление министра строительства и жилищно-коммунального комплекса Александра Бирюкова об отставке. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 3 мая, в региональном правительстве.

Уточняется, что Бирюков написал заявление об увольнении по собственному желанию в связи с выходом на пенсию. С 4 мая исполнять обязанности руководителя омского Минстроя будет заместитель министра Богдан Масан.

Напомним, Масан ранее занимал должность министра строительства и жилищно-коммунального комплекса региона — с ноября 2015 по январь 2016 года. Он ушел в отставку по собственному желанию.

Александр Бирюков возглавлял областной Минстрой с мая 2016 года. До этого назначения он был заместителем министра.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в мае 2017 года стало известно о том, что в отставку уходит глава Минкультуры Омской области Виктор Лапухин. В облправительстве заявили, что он был освобожден от занимаемой должности в связи с выходом на пенсию.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Минкультуры Омской области ушел в отставку

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