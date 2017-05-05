Донецк, 5 мая, 2017, 10:48 — ИА Регнум. За прошедшие сутки, 4 мая, Луганская Народная Республика (ЛНР) подверглась обстрелам украинской артиллерии три раза, по Донецкой Народной Республике (ДНР) украинские силовики били 46 раз, сообщают донецкие и луганские СМИ.

ИА Красная Весна Разрушения. Донецк. ДНР. 2017.

По данным Народной милиции ЛНР, ВСУ за минувшие сутки нарушили три раза режим тишины. Украинская армия выпустила снаряды по населенным пунктам Фрунзе и Калиново.

При обстреле украинские силовики использовали зенитные установки ЗУ-23−2, вооружение БМП, станковые противотанковые гранатометы СПГ, автоматические станковые гранатометы АГС и стрелковое оружие.

Согласно сообщению министерства обороны ДНР, один мирный житель ранен огнем ВСУ. Всего украинские силовики нарушили режим тишины 46 раз. Под огнем оказались 15 населенных пунктов.

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Один мирный житель Ясиноватой пострадал от обстрела ВСУ, мужчину 1997 года рождения ранило в спину. Пострадавший госпитализирован.

Также украинские силовики обстреляли пункт наблюдения Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в селе Безыменное. В пункте находились представители как российской, так и украинской стороны.

Помимо этого, украинская артиллерия повредила 15 домов в ДНР: пять домов в Зайцево, три постройки в поселке Старомихайловка, пять строений в Трудовских, один частный дом в селе Коминтерново и одно здание в селе Безыменное.

По данным Украины, десять солдат ВСУ получили ранения. «Штаб АТО» зафиксировал 58 случаев обстрела своих позиций со стороны республик. Были обстреляны позиции ВСУ около Марьинки, Водяного, Павлополя, Гнутово, Широкино, Красногоровки, Новоселовки Второй и Богдановки.

На Донецком и Луганском направлениях, по данным ВСУ, были обстреляны опорные пункты украинской армии около Верхнеторецкого, Луганского, шахты Бутовка, Зайцево, Каменки, Авдеевки, Новозвановки, Крымского, Лобачева, Попасной, Валуйского, Майорского, Новгородского.

Напомним, на востоке Украины с 2014 года ВСУ проводят так называемую «антитеррористическую операцию», которая де-факто является гражданской войной, развязанной Киевом. Ополченцы третий год успешно сопротивляются украинским войскам.

ДНР и ЛНР продолжают государственное строительство, несмотря на регулярные попытки Киева захватить территории республик. В начале 2017 года украинские радикалы объявили блокаду Донбасса с целью вызвать гуманитарную катастрофу в республиках, позже Киев поддержал эту идею.

Однако, независимые республики в ответ объявили о введении внешнего управления на украинских предприятиях, находящихся на территории ДНР и ЛНР, и переориентировали экономику с Украины на рынок России. В результате на Украине начался топливный дефицит на ТЭС, поскольку антрацит, который завозился в основном из Донбасса, полностью перестал импортироваться из республик в «незалежную».