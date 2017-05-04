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56 нарушений режима тишины в ДНР: сводка боевых действий за сутки

Происшествия

В ДНР четыре здания повреждено, в ЛНР украинские силовики восемь раз обстреляли населенные пункты

Постмайданная Украина
Иллюстрация: Torange.biz
Постмайданная Украина

Донецк, 4 мая 2017, 10:58 — REGNUM  За прошедшие сутки Луганская Народная Республика (ЛНР) подверглась обстрелам украинской артиллерии восемь раз, по Донецкой Народной Республике (ДНР) украинские силовики били 56 раз, сообщают 4 мая донецкие и луганские СМИ.

По данным Народной милиции ЛНР, ВСУ за минувшие сутки нарушили восемь раз режим тишины. Украинская армия выпустила снаряды по селам Логвиново, Сокольники, пгт Донецкий, Фрунзе и Калиново.

При обстреле украинские силовики использовали мины калибра 120 мм и 82 мм, зенитные установки ЗУ-23−2, вооружение БМП, станковые противотанковые гранатометы СПГ, автоматические станковые гранатометы АГС и стрелковое оружие.

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Согласно сообщению министерства обороны ДНР, украинские силовики нарушили режим тишины 56 раз. Под огнем оказались 17 населенных пунктов.

Украинской артиллерией была повреждена котельная на территории школы в селе Саханка и здание сельского дома культуры, в селе Спартак были повреждены два здания.

По данным Украины, девять солдат ВСУ получили ранения. «Штаб АТО» зафиксировал 52 случая обстрела своих позиций со стороны республик. Были обстреляны позиции ВСУ около Новотроицкого, Марьинки, Водяного, Павлополя, Гнутово, Широкино, Красногоровки, Водяного, Новотроицкого и Новомихайловки.

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На Донецком и Луганском направлениях, по данным ВСУ, были обстреляны опорные пункты украинской армии около Верхнеторецкого, Песков, Луганского, шахты Бутовка, Зайцево, Каменки, Авдеевки, Троицкого, Новозвановки, Крымского, Лобачева, Станицы Луганской, Новоалександровки.

Напомним, военный конфликт в Донбассе продолжается с 2014 года после того, как в республиках прошли референдумы об отделении от Украины. Причиной провозглашения независимости стала русофобская политика новой незаконной власти на Украине, которая подавляла русскоязычное население Донбасса.

В 2017 году конфликт обострился, ВСУ перешли в более активное наступление на позиции ополченцев. Участились диверсии на территории республик и обстрелы украинской артиллерией. Помимо этого, украинские радикалы объявили о блокаде Донбасса, позже их поддержало правительство Киева.

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