Москва, 5 мая, 2017, 10:27 — ИА Регнум. В России отмечается снижение спроса на внутрироссийские направления в период майских праздников. Внутренний туризм вернулся к нормальному уровню спроса, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Krishtal Aleksandr Галечный пляж в Канаке, Крым

По данным АТОР, на майские праздники в 2017 году спрос снизился практически по всем направлениям внутреннего туризма. Исключение составляют только речные круизы — в целом, этот сегмент в мае сохранил спрос на прошлогоднем уровне.

Гендиректор компании «Дельфин» Сергей Ромашкин сообщил, что продажи по Крыму на период майских праздников снизились на 40%. Спрос на Сочи снизился примерно на 18%, а по экскурсионным направлениям, включая Санкт-Петербург и Казань — до 15%.

Значительное падение турпотока на майские праздники показали Крым и Абхазия — оба направления на уровне 30%.

Турпоток отдыхающих в Краснодарском крае и Подмосковье показал небольшое снижение в пределах 5%.

Между тем, не все российские направления показали спад: на эти майские праздники курорты Кавказских Минеральных Вод показали рост спроса на 3%.

В отличие от внутренних, направления выездного туризма показывают неплохую динамику продаж в сравнении с прошлым годом. Так, спрос на Грецию в целом по рынку, по оценкам некоторых специалистов, вырос на 15−20%, на Чехию — до 30%.

Пока нет полных данных по турецкому рынку. В целом, по оценкам туроператоров, сейчас Турция занимает одну из лидирующих позиций по спросу на майские праздники — сюда отправился почти каждый третий турист, выбравший майский отдых за границей.

Помимо перечисленных выше стран, повышенным спросом у туристов на майские праздники пользуются Кипр и Италия.

Причину снижения спроса на отдых в России туроператоры видят в том, что часть туристов, побывавших в 2016 году на курортах России, в 2017 году отправились за границу.

По мнению экспертов, причиной такого частичного «разворота» стала не только ‑ и не столько — «неудовлетворенность отдыхом в России», сколько экономическая составляющая: курс евро заметно «ослаб» по отношению к рублю, а значит, многие нашли возможность вернуться к привычному для них ранее «выездному» отдыху.

Второй фактор снижения спроса — органический: нынешний «отскок» объясним «эффектом высокой базы» прошлого сезона, когда спрос рос аномально, а теперь просто вернулся в свое нормальное русло.

«Анализируя текущие продажи, мы исходим из того, что в 2016 году образовался аномальный рост спроса на внутренних направлениях. Турпоток в Сочи вырос на 45%, в Крым — на 30% и т.д. При том, что ранее ежегодно динамика роста составляла 5−10%», — отметил Ромашкин.

Сейчас происходит возврат к предыдущей динамике роста спроса. «В 2016 году все факторы сошлись в пользу внутреннего туризма. Но существуют длительные циклы, откуда этот конкретный год «выбился». В дальнейшем будет наблюдаться возвращение динамики спроса на внутренние направления в стандартные рамки», — дал свой прогноз гендиректор туркомпании.

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Как сообщало ИА REGNUM, Турция стала самым популярным направлением среди граждан РФ, которые решили отправиться на майские праздники за рубеж. Туристы из РФ также выбирали для отдыха Чехию, Италию, Францию, Грецию и Кипр. Среди стран СНГ наибольшей популярностью у российских туристов пользовались Армения и Грузия.

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