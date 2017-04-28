Названы популярные направления для туристов на майские праздники

Москва, , 10:02 — REGNUM Турция стала самым популярным направлением среди граждан РФ, которые решили отправиться на майские праздники за рубеж. Об этом сообщается на сайте Ассоциация туроператоров России (АТОР).

«Безусловным лидером этих майских праздников среди выбравших заграничный отдых, благодаря беспрецедентным скидкам отельеров по раннему бронированию и прямо перед первыми майскими выходными, стала Турция», — говорится в сообщении.

По прогнозам экспертов, на турецкие курорты отправятся порядка 30−35% всех туристов, которые выбрали поездку за рубеж. Туристы из РФ также едут и в Европу, для отдыха соотечественники чаще других выбирают Чехию, Италию, Францию, Грецию и Кипр.

«В целом спрос на поездки в страны Европы на майские даты вырос от 30 до 40% по сравнению с прошлым годом, а по отдельным странам продажи увеличились в несколько раз», — говорится в сообщении.

Среди стран СНГ наибольшей популярностью у граждан РФ пользуются Армения и Грузия.