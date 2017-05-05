Москва, 5 мая, 2017, 08:16 — ИА Регнум. Для полного оздоровления мирового рынка Российская Федерация готова поддержать новое соглашение о сокращении добычи черного золота между Организацией стран — экспортеров нефти (ОПЕК) и вне ОПЕК. Об этом, как передает «Коммерсантъ», заявил глава Минэнерго Александр Новак.

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«Сокращение переизбытка коммерческих запасов на рынке идет достаточно хорошими темпами, — говорит он. — При этом запасы в плавучих хранилищах, в танкерах снизились уже примерно наполовину».

4 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение о продлении венского соглашения по сокращению добычи нефти российской стороной пока не принималось.

«В настоящее время российская сторона ведет переговоры с партнерами по этой теме, — сказал представитель Кремля журналистам. — Как только они будут завершены, будет предоставлена соответствующая информация».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 ноября 2016 года в Вене состоялось заседание ОПЕК, члены которого договорились сократить добычу нефти на 1,2 млн баррелей в сутки — до 32,5 млн баррелей. 10 декабря Россия и еще 10 стран, не входящих в ОПЕК, также согласовали сокращение добычи черного золота.

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