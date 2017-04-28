Новак рассказал о сокращении добычи нефти в России

Москва, , 11:06 — REGNUM Российская Федерация вышла на заявленный уровень сокращения добычи черного золота в 300 тысяч баррелей в сутки. Об этом, как передает ПРАЙМ, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак, отвечая на вопрос об уровне сокращения добычи нефти РФ.

«На вчерашний день (27 апреля) было порядка 298 (тысяч баррелей нефти)», — сказал глава Минэнерго РФ.

30 марта 2017 г. министр энергетики России Александр Новак в интервью телеканалу CNBC сообщил, что Россия уменьшила добычу нефти на 200 тыс. баррелей в сутки в рамках соглашения с ОПЕК. По его словам, к концу апреля этот показатель составит 300 тыс. баррелей в сутки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 ноября 2016 года в Вене состоялось заседание ОПЕК, члены которого договорились сократить добычу черного золота на 1,2 млн баррелей в сутки — до 32,5 млн баррелей.

10 декабря РФ и еще 10 стран, не входящих в ОПЕК, также согласовали сокращение добычи нефти. В целом сокращение должно составить 558 тыс. баррелей в сутки.

Читайте также: Новак: Россия сократила добычу нефти на 200 тыс. баррелей в сутки