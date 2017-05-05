Якутск, 5 мая, 2017, 07:35 — ИА Регнум. В Якутии констатировали нехватку специалистов в сфере здравоохранения. О том, что врачей в медучреждениях региона меньше, чем нужно, заявил руководитель администрации главы и правительства республики Фёдор Борисов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

George Hodan Врач

Читайте также: Больницам Якутии не хватает более тысячи медработников

По данным из доклада по вопросам кадровой политики министра здравоохранения Якутии Михаила Охлопкова, обеспеченность врачами на 10 тысяч населения в регионе составляет 48,6%, средним медицинским персоналом — 112%. Ситуация усугубляется тем, что на сегодняшний день большинство работников среднего медперсонала — это люди предпенсионного возраста, и в ближайшие годы появится дефицит медсестер.

Решать проблему нехватки сотрудников в медучреждениях республики намерены привлечением кадров из вузов региона. Кроме того, медиков будут мотивировать оставаться в населённых пунктах региона, где они нужны. Ещё один важный момент — дополнительная постдипломная подготовка врачей для работы в строящихся перинатальном, онко‑ и кардио-сосудистом центрах.

Читайте также: В северных муниципалитетах Якутии не хватает учителей и врачей

Как сообщало ИА REGNUM, по данным министерства здравоохранения Якутии за февраль медучреждения республики нуждаются в 1 104 сотрудниках. Больше всего запросов поступает от больниц на медсестёр, фельдшеров, терапевтов и педиатров. В республике также высока потребность в анестезиологах-реаниматологах и акушерах-гинекологах, лаборантах, неврологах.