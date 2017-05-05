Астана, 5 мая, 2017, 03:03 — ИА Регнум. В современном мире, все глубже затягиваемом в пучину финансовых рисков, нестабильности и кризисов, управлять Национальным банком — нелегкое и ответственное дело. Каковы достижения и просчеты занимающего эту должность в Казахском НБ Данияра Акишева, рассматривает в своей статье обозреватель ИА REGNUM Марат Шибутов.

Казахстанский тенге

Основываясь на самих отчетах Национального Банка Казахстана, внимательный наблюдатель может обратить свое внимание на то, что убытки этого финансового учреждения продолжают расти второй год подряд, ускорившись за исследуемый период в 2,5 раза. Любопытна и несколько загадочна причина наблюдаемого процесса.

Вероятно, сказались суровые колебания курса тенге за 2015−2016 годы, укрепление которого вызвало относительное удешевление валютных накоплений. Общее же соотношение капитала и обязательств Национального Банка Казахстана, несмотря ни на что, осталось в пределах разумной сбалансированности. Наличие развернутых статистических данных позволяет внимательно рассмотреть систему казахских национальных финансов.

Подробности вы можете узнать, прочитав статью: Как Данияр Акишев управляет Национальным банком Казахстана

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