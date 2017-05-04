Омск, 4 мая, 2017, 14:02 — ИА Регнум. Заместитель председателя правительства Омской области Станислав Гребенщиков освобожден от занимаемой должности со 2 мая 2017 года. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 4 мая, в региональном правительстве.

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Уточняется, что губернатор Виктор Назаров подписал заявление Станислава Гребенщикова об отставке.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, весной текущего года Станислав Гребенщиков в числе 23 претендентов изъявил желание побороться за кресло мэра города Омска (срок полномочий действующего мэра Вячеслава Двораковского истекает в июле 2017 года, нового мэра выберут депутаты горсовета — прим. ред.). Однако позже он направил в конкурсную комиссию заявление об отказе от рассмотрения его кандидатуры с формулировкой «по состоянию здоровья».

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Напомним, в апреле 2017 года стало известно, что в отношении Гребенщикова расследуется уголовное дело. Чиновник подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ).

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Стоит также напомнить, что в Омской области это уже не первая громкая отставка, произошедшая недавно. С начала мая уволились (с официальной формулировкой «в связи с выходом на пенсию») министр культуры Виктор Лапухин и министра строительства и жилищно-коммунального комплекса Александр Бирюков.

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«Эта чехарда с министрами и беспредел в кадровой политике продолжаются в Омской области с 2012 года. К сожалению, Виктор Иванович (Назаров — прим. ред.) у нас не может отладить нормальную кадровую политику. Поэтому и следует отставка за отставкой», — прокомментировала ИА REGNUM ситуацию с отставками политолог Инна Ветренко.

«Что касается именно Лапухина, насколько я понимаю, то состояние дел в культуре региона, которое обнаружил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев (25 апреля посетил Омск с рабочим визитом — прим. ред.), не очень его устроило. И в результате анализа всего того, что мы имеем, последовала отставка. Что же касается Гребенщикова, то здесь вообще губернатор поставил себя в очень неловкую ситуацию, когда рекомендовал его на пост градоначальника и публично поддерживал, а затем снял с должности. Но я полагаю, что снять с должности Гребенщикова губернатор был вынужден по объективным причинам, в связи с возбуждением уголовного дела в отношении чиновника».

Справка: Станислав Гребенщиков с 2012 года возглавлял министерство строительства и ЖКК Омской области. С июня этого же года начал совмещать руководство отраслью с функциями заместителя председателя правительства региона. С 2015 года являлся заместителем председателя правительства Омской области.