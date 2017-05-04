Хабаровск, 4 мая, 2017, 10:35 — ИА Регнум. В Хабаровском крае с наступлением тепла активизировались клещи. На сегодняшний день медики зафиксировали уже 400 случаев укусов человека опасным насекомым, передает корреспондент ИА REGNUM.

JerzyGorecki Клещи

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Только с 24 по 30 апреля в лечебные учреждения региона обратились 187 человек, из них 72 ребенка, с жалобами на укусы опасных насекомых. Больше всего пострадавших медики фиксируют в Нанайском, Хабаровском, Амурском районах, районе имени Лазо,

Единичные случаи имели место в Бикинском, Вяземском, Советско-Гаванском районах.

«С начала опасного сезона экстренную профилактическую помощь в Хабаровском крае, в связи с укусом клеща, получили 184 пострадавших, среди них 136 — дети», — сообщила консультант регионального Минздрава Наталья Сатарова

Правда пока хабаровские медики не зафиксировали ни одного случая вирусного клещевого энцефалита. Небывалая активность клещей связана с погодными условиями — они лучше всего себя чувствуют при температуре от +7 до +15 градусов по шкале Цельсия и при влажности выше 70%.

Первыми с пробудившимися клещами столкнулись владельцы собак, особенно охотничьих, которые часто бывают в тайге.

Бывалые охотники говорят, что, как правило, собака легко переносит укус. Клеща достаточно просто удалить, а место укуса обработать йодом или зеленкой. Но при этом опытные заводчики собак предупреждают: нужно внимательно наблюдать за своим питомцем после укуса. Если в первые сутки у собаки начинается жар, она проявляет беспокойство, необходимо срочно обратиться в ветеринарную клинику: укус клеща может вызвать серьезное заболевание «пироплазмоз». Избежать роковых последствий можно, если экстренно обратиться к врачу. Впрочем, защитить лохматых питомцев намного проще, чем людей: их достаточно обработать специальным средством, продающимся в любой ветеринарной аптеке

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Как сообщало ИА REGNUM, активность клещей с марта месяца наблюдается на всей территории РФ — от Калининграда до Владивостока. Зоной повышенного риска традиционно остаются регионы ДФО, особенно отдаленные таежные поселки. Единственным средством профилактики опасного заболевания, вызываемого укусом клеща, остаются прививки. В РФ открыта горячая линия по вопросам профилактики клещевого энцефалита.