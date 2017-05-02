В РФ открыта горячая линия по профилактике клещевого энцефалита
Горячие линии открыты во всех регионах России
Москва, 2 мая 2017, 11:32 — REGNUM С 1 по 15 мая Роспотребнадзором организована работа Всероссийской горячей линии по профилактике клещевого вирусного энцефалита, сообщили в ведомстве.
Специалисты Роспотребнадзора в каждом субъекте Российской Федерации проконсультируют по телефонам горячих линий, что делать и куда обращаться, если произошло присасывание клеща.
Ведомство напоминает, что нужно соблюдать профилактические мерах защиты от клещей.
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Как сообщало ИА REGNUM, в медицинские организации по поводу присасывания клещей уже обратились более 400 человек. В регионах России проводятся акарицидные обработки площадей зеленых зон.
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