Вашингтон, 4 мая, 2017, 07:36 — ИА Регнум. Популярный мессенджер WhatsApp возобновил работу после сбоя, который продолжался несколько часов. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на сообщение сервиса.

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«Ранее сегодня (4 мая) пользователи WhatsApp во всех частях мира в течение нескольких часов не могли получить доступ к сервису, — говорится в сообщении. — Мы устранили эту проблему и приносим извинения за неудобства».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 4 мая в работе мессенджера WhatsApp произошел крупный сбой, в результате которого сервис оказался недоступен для пользователей по всему миру. Об отсутствии доступа к сервису сообщили в социальных сетях пользователи из РФ и других стран Европы, США и Латинской Америки.

Представители мессенджера WhatsApp сообщили, что «осведомлены о проблеме и работают над оперативным восстановлением функционала».

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