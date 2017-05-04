Мессенджер WhatsApp оказался недоступен для пользователей по всему миру

Лос-Анджелес, США, , 03:45 — REGNUM В работе популярного мессенджера WhatsApp произошёл крупный сбой, в результате которого сервис оказался недоступен для пользователей по всему миру.

Об отсутствии доступа к мессенджеру в ночь на 4 мая сообщили в соцсетях пользователи из России и других стран Европы, США и Латинской Америки, стран Ближнего Востока.

В руководстве компании сообщили, что «осведомлены о проблеме и работают над оперативным восстановлением функционала».

Подробностей о причинах сбоя на данный момент не озвучивается, между тем пользователи высказывают предположение, что у мессенджерапросто «упал сервер».

Пользователями мессенджера WhatsApp, который принадлежит компании Facebook, по разным данным, являются от 600 млн до миллиарда человек во всём мире.

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