Мессенджер WhatsApp оказался недоступен для пользователей по всему миру
В работе популярного мессенджера в ночь на 4 мая произошёл глобальный сбой
Лос-Анджелес, США, 4 мая 2017, 03:45 — REGNUM В работе популярного мессенджера WhatsApp произошёл крупный сбой, в результате которого сервис оказался недоступен для пользователей по всему миру.
Об отсутствии доступа к мессенджеру в ночь на 4 мая сообщили в соцсетях пользователи из России и других стран Европы, США и Латинской Америки, стран Ближнего Востока.
В руководстве компании сообщили, что «осведомлены о проблеме и работают над оперативным восстановлением функционала».
Подробностей о причинах сбоя на данный момент не озвучивается, между тем пользователи высказывают предположение, что у мессенджерапросто «упал сервер».
Пользователями мессенджера WhatsApp, который принадлежит компании Facebook, по разным данным, являются от 600 млн до миллиарда человек во всём мире.
Читайте также:
Миллионы пользователей старых гаджетов останутся без WhatsApp
Ctrl +
Enter, чтобы отослать информацию редактору.