Бишкек, 3 мая, 2017, 13:03 — ИА Регнум. «За $300 (17,1 тыс. рублей) можно слетать в Турцию, 7 дней жить в отелях, плюс питание. С кем вы пытаетесь конкурировать? В Киргизии до сих пор у туроператоров нет фишки, которая послужила бы драйвером для привлечения туристов», — заявил председатель Нацбанка Толкунбек Абдыгулов, выступая на мероприятии, посвященном Национальной стратегии устойчивого развития до 2040 года, пишет ИА «Zanoza.kg».

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По его словам, пока что киргизстанский туристический бизнес не способен конкурировать с курортами и отелями Турции, где цены ниже, уровень сервиса выше, а выбор развлечений для туристов шире и разнообразней.

«Как сделать туристический рай? Я знаю, как привести сюда всех туристов. Легализуйте марихуану. Всё. Ничего не надо делать. У вас пачками всё СНГ будет здесь. Мест ни в гостиницах, нигде не останется. Вот это фишка», — цитирует Абдыгулова «Kloop.kg».

ИА REGNUM напоминает, что предложения о декриминализации производства и употребления марихуаны в Киргизии звучат не впервые. Так, в 2014 году с инициативой о легализации этого наркотика в медицинских и рекреационных целях выступил экс-кандидат в президенты, врач-нарколог Женишбек Назаралиев.

Другие политические деятели, среди которых оказался и Азимбек Бекназаров, предлагали также легализовать выращивание опийного мака для того, чтобы «решить проблему внешнего долга страны».