Сочи, Краснодарский край, 3 мая, 2017, 07:20 — ИА Регнум. Инцидент произошел уже в добавленное время матча возле штрафной команды «Урала». По итогам потасовки четыре футболиста получили красные карточки: Ари («Локомотив»), Джефферсон Фарфан («Локомотив»), Артем Фидлер («Урал») и Эдгар Манучарян («Урал»).

Цитата из: Матч «Локомотива» и «Урала». Финал Кубка России Драка игроков «Локомотива» и «Урала»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, московский «Локомотив» переиграл екатеринбургский «Урал» и выиграл Кубок России в сезоне 2016/17 годов. Встреча, прошедшая 2 мая на стадионе «Фишт» в Сочи, завершилась со счетом 2:0.

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