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«Локомотив» стал обладателем Кубка России по футболу

Спорт

Не обошлось без драки

«Локомотив» — обладатель Кубка России
Иллюстрация: Fclm.ru
«Локомотив» — обладатель Кубка России

Сочи, Краснодарский край, 2 мая 2017, 21:38 — REGNUM  Московский футбольный клуб «Локомотив» выиграл Кубок России в сезоне 2016/17 годов. Финальный матч состоялся сегодня, 2 мая, в Сочи на стадионе «Фишт».

В финале Кубка России сошлись столичный «Локомотив» и екатеринбургский «Урал».

Игра была напряженной и очень упорной. В первом тайме соперникам не удалось открыть счет. Противостояние продолжилось во втором тайме, и только на 76-й минуте «Локомотив» вырвался вперед благодаря Игорю Денисову.

В конце второго тайма арбитр принял решение добавить время игры, и на 91-й минуте Алексей Миранчук упрочил положение железнодорожников.

Когда счет стал 2:0, на поле началась драка.

Арбитру с трудом удалось разнять дерущихся. Он показал красные карточки игрокам «Урала» Артему Фидлеру и Эдгару Манучаряну, а также футболистам «Локомотива» Джефферсону Фарфану и Ари.

Итог матча — 2:0, победа «Локомотива».

Стоит отметить, что железнодорожники завоевывали Кубок России много раз: в 1996, 1997, 2000, 2001, 2007 и 2015 годах.

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