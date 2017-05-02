Воронеж, 2 мая, 2017, 19:56 — ИА Регнум. В Воронеже следователи выявили мошенничество, в результате которого из собственности муниципалитета были выведены объекты недвижимости на общую сумму более 20 млн рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Воронежской области Елена Мануковская 2 мая.

Дарья Антонова ИА REGNUM Строительная площадка

Дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере») возбуждено по результатам проверки, на основании материалов ГУ МВД и УФСБ: «По факту противоправных действий неустановленных сотрудников администрации городского округа город Воронеж и неустановленных лиц, действовавших в интересах одной из строительных организаций г. Воронежа». По данным следствия, из муниципальной собственности были похищены земельный участок и объект незавершенного строительства на проспекте Ленина, 201. Данный объект оказался в собственности строительной фирмы, в результате муниципалитету был причинен ущерб в 20 млн рублей.

Речь идет о земельном участке рядом со школой №19, на котором ранее планировалось строительство спортивной школы, проект даже был утвержден. Однако внезапно планы поменялись, и на этом месте началось строительство многоэтажного жилого дома. Активно против выступили жители близлежащих домов. 11 апреля губернатор Алексей Гордеев потребовал приостановить строительство.

Сегодня же следователи СКР совместно с представителями ГУ МВД и УФСБ России по Воронежской области провели обыски в администрации города, а также в офисе фирмы-застройщика. В СКР не сообщают, в каких именно подразделениях проводились обыски, однако, по данным местных СМИ, выемка документов была проведена, в частности, в приемной вице-мэра по социальной политике Надежды Савицкой.

Читайте также: Последствия «архитектурного бандитизма»: в мэрии Воронежа — новые отставки

Санкция ч. 4 ст.159 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового, пояснили в СКР.

А также: Экс главному архитектору Воронежа предъявлено обвинение

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января на ситуацию с безобразной застройкой в городе обратил внимание губернатор Алексей Гордеев, охарактеризовавший происходящее как «архитектурный бандитизм». На следующий день стало известно о задержании главного архитектора Воронежа Антона Шевелева — по подозрению в получении взятки в 500 тыс. рублей. Сам Шевелев после ареста написал заявление об уходе с поста. За ним последовал целый ряд чиновников, в том числе — руководитель управления строительной политики Виктор Владимиров, а в конце марта — и вице-мэр по строительству Владимир Астанин.