Иркутск, 2 мая, 2017, 16:04 — ИА Регнум. Из года в год регионы Сибири страдают от огня в пожароопасный период. Из года в год регионы выслушивают прогнозы специалистов, бойко отчитываются о подготовке к борьбе с лесными пожарами, а затем горят и подсчитывают ущерб. Кто виноват в том, что этот замкнутый круг невозможно разорвать?

Mchs.gov.ru Лесной пожар

ЧС избежать не удалось

Пожароопасный сезон 2017 года, увы, хороших новостей не принес. В Сибири — чрезвычайная ситуация. Из-за пожаров без жилья остались более 400 человек.

Напомним, с 27 по 29 апреля текущего года в регионах округа произошли возгорания внутри населенных пунктов. По информации с официального сайта полпреда президент РФ в СФО Сергея Меняйло, это случилось из-за неблагоприятных погодных условий: нехарактерной для этого времени года высокой температуры и сильного ветра.

27 апреля в Красноярском крае загорелись девять жилых домов в пяти населенных пунктах. Еще пять жилых домов заполыхали в Заларинском районе Иркутской области. На следующий день, 28 апреля, загорелись 84 жилых домов и 30 строений на территории трех районов Иркутской области и двух районов Бурятии. К частью, никто в пожарах не погиб. Однако трагедия состоит в другом: более 400 человек практически в одночасье лишились жилья. Пострадавшим пообещали выплатить единовременную материальную помощь (по 10 тысяч рублей) и финансовую помощь в связи с полной утратой имущества по 100 тысяч рублей. Полпред отметил, что денежные выплаты должны быть доведены до пострадавших в кратчайшие сроки. Кроме того, необходимо в срочном порядке начать работу по их обеспечению жильем.

Между тем в Сибири ввели режим чрезвычайной ситуации.

«В регионах Сибири совместно региональными органами власти и органами местного самоуправления, подразделениями МЧС, контрольными и надзорными органами должны быть приняты все исчерпывающие меры, чтобы не допустить дальнейшего осложнения пожароопасной ситуации», — заявил Сергей Меняйло 29 апреля.

В этот день в Сибири, по данным МЧС, действовало 113 очагов лесных пожаров на общей площади более 5,9 тыс. га. К борьбе с огнем привлекли авиагруппу из 19 воздушных судов региональных подсистем РСЧС.

Реакция властей

На очередную огненную трагедию в Сибири просто не могли не отреагировать представители властей различных уровней. Помимо Сергея Меняйло, комментарии по ситуации дали глава МЧС России Владимир Пучков и президент РФ Владимир Путин.

30 апреля в Сибирском региональном центре МЧС России ИА REGNUM сообщили, что Пучков в ходе рабочей поездки провел в Бурятии, Иркутской области и Красноярском крае экстренные заседания рабочей группы правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.

«Выполнена самая главная задача — не допущено гибели людей (в 2015 году апрельские пожары в Хакасии унесли жизни более 30 человек, региону был нанесен огромный ущерб — прим. ред.). Президент Российской Федерации поручил осуществить комплекс мероприятий для оказания всесторонней помощи населению», — отметил министр.

Он также предупредил участников совещания о неблагоприятном прогнозе как в связи с погодными условиями, так и в связи с праздниками, когда люди выезжают на дачи и за город.

Пучков отчитался о том, что МЧС России «предприняло все необходимые меры». В частности была усилена наземная противопожарная группировка, дополнительно в горимые регионы направили тяжелую авиацию. Для стабилизации обстановки было задействовано в общей сложности 49 воздушных судов. Для мониторинга термоточек дополнительно выставили 40 передвижных и 55 стационарных постов.

«Преступная халатность может привести к тяжелым и даже трагическим последствиям», — подчеркнул министр.

Он заявил, что необходимо оказать пострадавшим «конкретную практическую помощь», создать им достойные условия во временных пунктах размещения на весь период пребывания.

«Все пострадавшие семьи должны получить компенсацию в полном объеме. Прошу социальных работников взять на особый контроль и помочь людям оформить необходимые документы. Все межведомственные и социальные службы должны работать в усиленном режиме», — сказал глава МЧС России.

Сегодня, 2 мая, стало известно, что процесс ликвидации пожаров в Сибири намерен проверить Владимир Путин.

«Я на места обязательно приеду, посмотрю, как идут работы по восстановлению», — сказал он во время видеоконференции по вопросам ликвидации последствий природных пожаров.

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По информации Пучкова, в настоящее время с учетом прогноза развития ситуации и погоды усилена группировка сил МЧС до 125 тыс. человек, дополнительно переброшены тяжелая авиация МЧС России, министерства обороны и Росгвардии.

«У леса не стало хозяина»

Депутат Народного хурала Бурятии Баир Цыренов (фракция КПРФ) считает, что в сложившейся ситуации с лесными пожарами в Сибири можно усмотреть множество факторов.

«По моему мнению, самая суть проблемы — это федеральная политика. После принятия ныне действующего Лесного кодекса число работников лесной отрасли в стране очень сильно сократилось, по некоторым данным — с 200 тысяч до 14 тысяч человек. То есть теперь на одного работника лесхоза приходятся площади, которые раньше приходились на несколько человек. Контроль в такой ситуации осуществлять сложно. К тому же у них очень сильно урезаны права, например, нельзя штрафовать на месте и так далее. По сути, у леса не стало хозяина, раньше эти функции выполняло государство», — заявил депутат в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

«Соответственно, очень плохо ведется санитарная рубка, не чистится сухостой. Плюс свою лепту вносят и лесоперерабатывающие предприятия, которые занимаются рубкой. Есть огромные территории вырубленного леса. Он захламлен. Никто толком не вывозит ветки, не выкорчевывает пни. А между тем вероятность пожара в захламленном лесу существенно повышается. О восстановительных работах я вообще даже не говорю, о них мы пока можем только лишь мечтать, — рассуждает Цыренов. — Вот эти все проблемы накладываются на различные организационные моменты, в том числе на слабую работу местных властей».

«Также хочу отметить, что у нас очень любят рассказывать о работе МЧС. Я бы даже сказал, пиарить это ведомство. Однако, по моему мнению, она (работа — прим. ред.) далеко неидеальна. Я знаю случаи, когда после сброса воды пожары только разгорались, так как раскидывались щепки, угли. В прошлом году я посещал заседания специально созданной комиссии по чрезвычайным ситуациям. Даже не будучи специалистом в этих вопросах, я видел какую-то безалаберность, непродуманность. Бурятия горит из года в год. Регион полыхал и в 2015 году. Казалось бы, по итогам пожароопасного сезона — 2015 можно было сделать какие-то выводы, улучшить подготовку. Но нет же. В 2016 году на КЧС я услышал весьма любопытный разговор. Суть его состояла в том, что в Бурятию прибыли самолеты и вертолеты, но впоследствии оказалось, что часть авиатехники не может летать в места пожаров, так как нет нужного топливозаправщика. Уточнялось, что «эту проблему решили», отправив заявку на приобретение топливозаправщика. Но с момента заявки должно было пройти три месяца, прежде чем топливозаправщик окажется в регионе. Это было весной, леса уже начали гореть. Возникает вопрос, почему это нельзя было сделать раньше? Вроде бы частный случай, но очень показательный», — привел пример собеседник ИА REGNUM.

По его словам, «возникает ощущение, что ежегодное горение лесов в Сибири кому-то выгодно».

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий подготовило проект распоряжения правительства России о выделении 143 млн рублей Бурятии и Иркутской области, пострадавшим от пожаров. Об этом 30 апреля сообщили в МЧС России. Деньги выделят из резервного фонда правительства. Из этих средств правительству Бурятии будет выделено 38 млн рублей. Часть денег пойдет на выплаты единовременной материальной помощи и компенсаций за утрату имущества. Правительство Приангарья получит 105 млн рублей. Часть этих средств также направят на выплату единовременной материальной помощи, компенсаций за утраченное имущества. Часть средств будет потрачена на содержание пунктов временного размещения и питание эвакуированных граждан.

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По словам начальника Сибирского регионального центра МЧС России генерал-лейтенанта Сергея Диденко, огненная трагедии в Сибири произошла по вине человеческой беспечности, из-за пренебрежения элементарными нормами безопасности.

«Фактически от действий одного или нескольких человек пострадали сотни других людей. Профилактируя бытовые пожары, возможные загорания за пределами жилья, мы всегда говорим, что пожар легче предупредить, чем восстановить утраченное в огне имущество. Обеспечение пожарной защищенности населения — забота общая, а не отдельно взятого руководителя, муниципалитета или ведомства», — отметил он.

Как сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Бурятии, ранее в Прибайкальском районе было возбуждено уголовное дело в отношении главы сельского поселения Гремячинское. 47-летняя Оксана Тришкина подозревается в халатности, повлекшей выгорание жилых домов и административных зданий в селе Черемушки. Там было уничтожено 17 жилых домов и несколько административных зданий и иных строений. Сумма ущерба, причиненного пожаром местным жителям, превысила 7,5 млн рублей.

А сегодня, 2 мая, стало известно, что ряд уголовных дел возбудили в Иркутской области. В частности, по информации регионального СУ СКР, возбуждено дело по факту ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами Зиминского районного муниципального образования (ч. 1 ст. 293 УК РФ — «Халатность»).

По версии следствия, 28 апреля поступило сообщение о возгорании домов в результате пала травы в населенном пункте Большерастягаевский Ухтуйского муниципального образования Зиминского района. Огнем были уничтожены семь домов. По оценкам специалистов ведомства, это произошло из-за ненадлежащей организации должностными лицами администрации Зиминского районного муниципального образования своевременных мероприятий по ликвидации очага пожара.

Кроме того, возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения должностными лицами администрации муниципального образования «Зоны» Аларского района своих должностных обязанностей (ч. 1 ст. 293 УК РФ — «Халатность»). Следствие считает, что не были приняты первичные меры пожарной безопасности в границах сельского населенного пункта — деревни Вершина Аларского района. В результате огонь уничтожил восемь жилых домов и один магазин.

Также 28 апреля в результате пала травы в городе Саянске произошло возгорание построек близ жилого дома. Позже загорелся многоквартирный дом. Была полностью уничтожена кровля дома, шесть квартир, повреждены иные жилые и нежилые помещения здания. Эвакуированы 38 человек. Жертв среди населения нет. «Указанные последствия стали возможными в связи с нарушениями требований нормативно-правовых актов, должностных лиц ФГКУ «5 отряд ФПС по Иркутской области», — говорится в сообщении ведомства. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»). Расследование уголовных дел продолжается.

Добавим, по информации Лесопожарного центра, 2 мая на территории Красноярского края действует 11 лесных пожаров на площади 51,5 га. Большая часть возгораний зафиксирована в наземной зоне. Угрозы населенным пунктам нет. В тушении задействованы 124 человека и 20 единиц техники. По предварительным данным, большинство возгораний возникло по вине местных жителей.

По оперативной информации ОГБУ «Иркутская авиабаза охраны лесов», на утро 2 мая на территории Приангарья действующих пожаров зарегистрировано не было. В локализованном состоянии находились шесть очагов, один из которых был ликвидирован. Речь идет о пожарах в Братском и Качугском районах общей площадью более 4 тыс. га.

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В Бурятии по состоянию на утро 2 мая было зарегистрировано семь лесных пожаров. В том числе пять очагов действовали на общей площади 290 га в Баунтовском, Северо-Байкальском и Мухоршибирском районах. Локализовано четыре очага на общей площади более 1,2 тыс. га.

Всего с начала пожароопасного сезона в Бурятии зарегистрировано 136 возгораний. Пройденная огнем площадь составляет около 12,9 тыс. га. По состоянию на 2 мая 2016 года в республике было зарегистрировано 52 очага на общей площади около 900 га.

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