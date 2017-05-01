За минувшие сутки новых пожаров в Иркутской области не зарегистрировано

Иркутск, , 09:38 — REGNUM По состоянию на 1 мая на территории Иркутской области действуют три лесных пожара, ещё два локализованы. Об этом сегодня, 1 мая, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Сообщается, что за минувшие сутки новых лесных пожаров в Иркутской области зарегистрировано не было. Спасателям удалось ликвидировать один очаг площадью 110 гектаров в Слюдянском районе на землях ФГУП «Заповедное Прибайкалье», который был обнаружен 28 апреля.

Также за минувшие сутки были локализованы два очага возгорания. В Братском районе огонь остановлен на площади четыре тысячи гектаров.

На данный момент действуют три пожара в Качугском районе на общей площади 166 гектаров. С ними борются 11 пожарных-десантников, 19 сотрудников лесной охраны, 10 работников предприятия-арендатора. Задействованы 16 единиц техники.

В правительстве надеются, что пожароопасная ситуация изменится к лучшему в связи с тем, что на большей территории Иркутской области после сильной жары начались дожди.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, режим чрезвычайной ситуации из-за пожароопасного периода был введен на всей территории Сибирского федерального округа.