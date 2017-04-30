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МЧС: Пострадавшим от пожаров регионам будет выделено 143 млн рублей

Политика

Средства будут выделены правительствам Бурятии и Иркутской области

Москва, 30 апреля 2017, 15:08 — REGNUM  Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий подготовило проект распоряжения правительства России о выделении 143 млн рублей Бурятии и Иркутской области, пострадавшим от пожаров. Об этом сегодня, 30 апреля, сообщает пресс-служба МЧС России.

Сообщается, что глава МЧС подписал проект распоряжения правительства РФ о выделении из резервного фонда правительства для частичного покрытия расходов на финансовое обеспечение мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате пожаров в населенных пунктах на территории Сибирского федерального округа.

Речь идет о бюджетных ассигнованиях в размере 142 млн 960 тыс. рублей.

Из этих средств правительству Бурятии будет выделено 38 млн рублей. Часть этих средств пойдет на выплаты единовременной материальной помощи и компенсаций за утрату имущества.

Правительству Иркутской области будет выделено почти 105 млн рублей. Часть этих средств также пойдет на выплату единовременной материальной помощи, компенсаций за утраченное имущества. Часть средств будет потрачена на содержание пунктов временного размещения и питание эвакуированных граждан.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Сибирском федеральном округе с 25 апреля сложилась пожароопасная ситуация. В регионе аномально высокие температуры, низкая влажность воздуха и шквалистый ветер.

В некоторых районах несознательные граждане устраивают бесконтрольный пал травы.

В итоге, в Бурятии и Иркутской области 28 апреля произошел переход пожаров на пять населенных пунктов, в которых огнем были уничтожены более 78 жилых домов, а также объекты социальной инфраструктуры.

Лесные и травяные пожары также зафиксированы в Красноярском крае и Забайкальском крае.

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Лесные пожары-2017
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