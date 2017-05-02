Киев, 2 мая, 2017, 12:43 — ИА Регнум. США могут выделить Украине в 2017 году не менее $560 млн, сообщает 2 мая пресс-служба посольства страны в Вашингтоне на своей странице в соцсети Facebook.

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Как пишет пресс-служба, после 1 октября 2017 года Украина сможет использовать уже выделенные США $350 млн, из которых не менее $238 млн пойдут на финансирование оборонной сферы Украины.

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Также в посольстве отметили, что использование кредитных гарантий США в этом году не рассматривается, а ассигнования на другие программы помощи Украине будут увеличены на $27 млн по сравнению с 2016 годом.

Соответствующий консолидированный закон внесен в Конгресс США, который будет до 5 мая рассмотрен сенатом и палатой представителей США.

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Напомним, первоначально, в конце 2016 года правительство США при Обаме решило выделить в 2017 году Украине $350 млн на финансирование оборонной сферы. Однако, позже палата представителей США приняла бюджет Пентагона на 2017 год, в котором на военную помощь Украине выделялось $150 млн.

Согласно документу, деньги США для украинской армии должны пойти на обучение, снаряжение, летальное оружие оборонительного характера, логистику и разведку.