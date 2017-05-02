В Кремле подтвердили планы президента по телефонному разговору с Трампом
Москва, 2 мая, 2017, 09:19 — ИА Регнум. Телефонные переговоры президента России Владимира Путина с американским президентом Дональдом Трампом включены в рабочий график российского президента, сообщил 2 мая пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Комментируя сообщение пресс-службы Трампа о планах провести переговоры с Путиным, Песков сказал: «Да, мы это подтверждаем».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, агентство Reuters со ссылкой на источник в Белом доме сообщило, что Трамп и Путин 2 мая 2017 года проведут телефонные переговоры по ситуации в Сирии.
Переговоры начнутся в 19:30 мск. Стороны обсудят различный круг вопросов, центральным из которых будет война в Сирии.
Напомним, 1 мая российский министр иностранных дел Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон по телефону обсудили ряд вопросов двусторонних отношений, а также предстоящие международные переговоры по Сирии в казахстанской столице. Переговоры состоялись по инициативе Вашингтона.
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