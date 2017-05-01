Лавров и Тиллерсон провели телефонные переговоры

Москва, , 19:56 — REGNUM Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили «некоторые вопросы двусторонней сферы отношений». Об этом сообщается в понедельник, 1 мая, на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Был обсужден график предстоящих российско-американских контактов, в том числе согласована беседа «на полях» министерского заседания Арктического совета в Фэрбенксе (США) 10−11 мая», — говорится в сообщении.

Лавров и Тиллерсон также кратко обсудили предстоящие международные переговоры по Сирии в Астане.

Отмечается, что телефонный разговор дипломатов РФ и США состоялся по инициативе американской стороны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, госсекретарь США Рекс Тиллерсон находился с официальным визитом в российской столице с 11 по 12 апреля. Сперва дипломат США провел многочасовые переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Затем их обоих в Кремле принял президент РФ Владимир Путин.

Читайте также: Тиллерсон о своем визите в Москву: «Мы ничего не решили»