Москва, 1 мая, 2017, 20:28 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, запрещающий при регистрации имени ребенка использовать цифры, бранные слова, титулы и должности. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Аристарх Васильевич Лентулов. Дети в саду. 1918

«При выборе родителями имени ребенка не допускается использование в его имени цифр, буквенно-цифровых обозначений, числительных, символов и не являющихся буквами знаков, за исключением знака «дефис», или их любой комбинации, либо бранных слов, указаний на ранги, должности, титулы», — говорится в документе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 апреля Госдума РФ приняла в третьем чтении закон об именах и фамилиях детей. Парламентарии пытались защитить права детей на имя, уважение его индивидуальности и человеческое достоинство.

Читайте также: Без брани и цифр: Госдума приняла закон об именах

Читайте также: Регионы смогут устанавливать требования к фамилиям детей