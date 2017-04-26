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Регионы смогут устанавливать требования к фамилиям детей

Общество

Критерии имени ребенка устанавливаются федеральным законом

Дети и родители
Иллюстрация: Pixabay.com
Дети и родители

Москва, 26 апреля 2017, 15:11 — REGNUM  Закон о требованиях к именам одобрил Совфед на пленарном заседании, передает корреспондент ИА REGNUM 26 апреля. Для защиты прав ребенка устанавливается перечень ограничений при выборе родителями имени, отметила автор инициативы сенатор Валентина Петренко.

«Не допускается использование цифр, буквенно-цифровых обозначений, числительных, символов и не являющихся буквами знаков, за исключением знака «дефис», или их любой комбинации либо бранных слов, указаний на ранги, должности, титулы», — сказала сенатор.

Одновременно устанавливается требование к присвоению фамилии ребенку. При разных фамилиях родителей по их соглашению ребенку присваивается фамилия отца или матери, или двойная фамилия, образованная посредством присоединения фамилий отца и матери друг к другу в любой последовательности, если иное не предусмотрено законами субъектов РФ. Двойная фамилия может состоять не более чем из двух слов, соединенных при написании дефисом.

Поводом к инициативе послужило отсутствие прав сотрудников ЗАГСов отказывать в регистрации. «Закон обратной силы не имеет», — подчеркнула Петренко.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко отметила то, что Петренко последовательно довела закон до принятия.

Читайте ранее в этом сюжете: Без брани и цифр: Госдума приняла закон об именах

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