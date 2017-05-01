Самара, 1 мая, 2017, 15:21 — ИА Регнум. В Самаре 1 мая на площади имени Куйбышева колонны демонстрантов прошли мимо трибуны с губернатором Николаем Меркушкиным и членами областного правительства, которые приветствовали колонны трудящихся, махая им рукой.

1 МАЯ. Плакат Советской эпохи

Из громкоговорителя неслось: «Ура, товарищи! Мир, труд, май! «Слава людям труда!», звучала громкая барабанная дробь. Несмотря на тщательный досмотр полиции, нескорым ее участникам удалось пронести и развернуть огромный плакат «Меркушкина в отставку! Верните льготы пенсионерам!», с которым они прошествовали мимо главы региона. После шествия несколько участников акции КПРФ были задержаны, сообщает ИА REGNUM.

Шествие было организовано профсоюзами и согласовано с властями, маршрут длиной 5 км прошел по улице Молодогвардейской от улицы Ленинградской до улицы Полевой через площадь имени В.В.Куйбышева.

Главный лозунг демонстрантов, которых по разнарядке собрали около 30 тыс. человек был: «Да здравствует единство Самарской области и страны!»

«Самара занимает третье место по численности граждан, принимающих участие в праздновании Дня Весны и Труда 1 мая. Обгоняют Самару, в силу объективных обстоятельств, только Москва и Санкт-Петербург. Это говорит о многом», — заявил председатель Федерации профсоюзов Самарской области Павел Ожередов.

«В Самаре такого не было давно, оцепили весь центр города, людей пропускали на шествие через рамки металлоискателя, но самое интересное, что сама улица Молодогвардейская до площади Куйбышева была ограждена решетками. Люди шли, как в загоне, они не могли выйти на тротуар или к дому, — прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM лидер протестного движения в Самаре «В отставку Меркушкина! Верните льготы пенсионерам!» депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев. — Через каждые 10 метров стояли полицейские. Студенты, которые шли со мной говорили — не хватает только кнутов с погонщиками — гонят, как стадо баранов. Полицией были приняты беспрецедентные меры по обыску всех людей, кто проходит на место построения колонны. Помимо поиска металлических предметов, обыскивались карманы, сумки. Самарский губернатор Николай Иванович Меркушкин боялся, что кто-то пронесет оппозиционный плакат».

Скриншот facebook видео Михаила Матвеева Полицией были приняты беспрецедентные меры безопасности по досмотру граждан

«Колонна КПРФ состояла примерно из 300−400 человек, ее очень плотно опекала полиция и люди в штатском со всех сторон, тем не менее, я сам не знаю, как это удалось, но при прохождении колонны перед губернатором был развернут огромный плакат «Меркушкина в отставку! Верните льготы пенсионерам!», — продолжил политик. — Губернатор, принимая парад, в тот момент продолжал улыбаться и махать рукой, но что-то с ним все же произошло, он вдруг начала показывать мне жестами — здорово, здорово, но находился, видимо в шоковом состоянии. Люди с этим плакатом спокойно шли, полиция не понимала, что делать. Телекамеры, которые снимали демонстрацию, демонстративно развернулись от нашей колонны и от плаката».

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По словам Михаила Матвеева, произошел забавный момент на пути маршрута шествия после площади имени Куйбышева.

«Естественно после площади Куйбышева вся эта подневольная массовка бросилась врассыпную, а коммунисты остались в колоне одни. И продолжили двигаться по улице Молодогвардейской мимо здания областного правительства и губернской думы, причем, во главе колонны шел все тот же взвод барабанщиков», — пояснил Михаил Матвеев.

«Таким образом, самарские власти и ошиблись во всем. Мало того, что дали КПРФ аудиторию для проведения нашей политической акции, да еще и предоставили возможность пройти по центру города в гордом одиночестве, когда никто не мешает. Сразу после завершения демонстрации в районе губернской думы были задержаны несколько молодых людей — комсомольцев из нашей колонны. Им инкриминируют то, что по окончании мероприятия они, не свернув красные флаги КПРФ, повернули с маршрута на поперечную улицу Маяковского — к горкому КПРФ, и совершили незапланированное шествие, — резюмировал депутат.

По его мнению, это первая эмоциональная реакция властей на акцию КПРФ.

«Юридически очень сложно обвинить тех четырех человек, которые развернули плакат во время шествия по площади Куйбышева, потому что по российскому законодательству участники публичных мероприятий вправе иметь любую символику и плакаты, не запрещенные законом. Естественно, плакат «Меркушкина в отставку! Верните льготы пенсионерам!» — не запрещен законом. Думаю, они будут искать любые другие способы нас наказать», — отметил он.

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Как сообщало ИА REGNUM, лидер протестного движения в Самаре «В отставку Меркушкина! Верните льготы пенсионерам!» депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев призвал участников марша 23 апреля присоединиться к организованной властями первомайской демонстрации, «чтобы вернуть ей изначальный смысл, когда трудящиеся заявляют о своих правах, и пройти мимо трибуны с губернатором с теми же протестными лозунгами на транспарантах».