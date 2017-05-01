Санкт-Петербург, 1 мая, 2017, 13:41 — ИА Регнум. После первомайского шествия по Невскому проспекту участники «Марша в защиту Петербурга», посвященного градозащитной тематике, пришли на Марсово поле, где устроили митинг, передает корреспондент ИА REGNUM. Эта акция была заранее согласована с городскими властями.

Иван Смелов Исаакиевский собор, Петербург

Участники выступают против передачи Исаакиевского собора в пользование РПЦ, застройки территории Пулковской обсерватории, реорганизации Российской национальной библиотеки, а также против высоких ипотечных ставок и системы взимания платы за проезд фур по федеральным трассам «Платон». Как отметили со сцены митинга, всё это не политические вопросы, но они становятся таковыми, «когда власть не слышит людей».

«Первомайская демонстрация превратилась в смотр политических сил. В первый раз оппозиция 1 мая вышла одной колонной вместе с представителями гражданского общества», — объявила депутат Заксобрания Петербурга Оксана Дмитриева («Партия роста»).

Митингующие скандируют «Референдум!», требуя общегородского голосования о судьбе Исаакиевского собора.

«Мы с вами патриоты, мы любим Петербург, мы его защищаем, и мы с вами демократы, потому что мы считаем, что это наш город, и нам решать. Без серьезных политических реформ в стране нам очень сложно будет отстаивать наши культурные ценности. И дело не в том, хорошие у нас премьер, президент, губернатор или плохие, а в том, чтобы звучала одна идея: «Наша страна, и нам решать», — сказал собравшимся депутат Заксобрания Михаил Амосов («Яблоко»).

Как сообщало ИА REGNUM, горизбирком Санкт-Петербурга зарегистрировал инициативную группу, требующую проведения референдума о судьбе Исаакиевского собора, храма Спаса-на-Крови и Петропавловского собора. У петербуржцев предлагается спросить, согласны ли они, что относящиеся к памятникам истории и культуры федерального значения и находящиеся в собственности Петербурга Исаакиевский собор, Спас-на-Крови и Петропавловский собор должны оперативно управляться государственными музеями при обеспечении возможности проведения там религиозных обрядов и церемоний.

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Комитет Заксобрания по законодательству рекомендовал депутатам не поддерживать назначение референдума в связи с несоответствием его вопросов требованиям законодательства. Такое заключение вынесло юридическое управление ЗакСа. Когда вопрос о референдуме будет рассмотрен депутатами по существу, до сих пор неизвестно. Инициаторы референдума уже сообщили, что намерены обжаловать бездействие Заксобрания по этому вопросу в судебном порядке.