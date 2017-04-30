Лондон, 30 апреля, 2017, 20:51 — ИА Регнум. В составе победителей голевыми действиями отметились Деле Алли и Харри Кейн.

Tottenhamhotspur.com Победа «Тоттенхэма»

После тридцати четырех матчей в чемпионате Англии «Тоттенхэм Хотспур» пока занимает второе место в турнирной таблице, имея в активе 77 очков. Клуб «Арсенал», набравший 60 баллов после тридцати трех игр, находится на шестой позиции.

Английская Премьер-лига (АПЛ). 35-й тур

«Тоттенхэм Хотспур» (Лондон) — «Арсенал» (Лондон) — 2:0 (0:0).

Читайте также: «Борнмут» переиграл «Сандерленд» в матче АПЛ

Читайте также: «Челси» переиграл «Саутгемптон» в матче АПЛ