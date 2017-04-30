«Борнмут» переиграл «Сандерленд» в матче АПЛ
«Сандерленд» — «Борнмут» — 0:1
Сандерленд, Великобритания, 29 апреля 2017, 23:48 — REGNUM Футболисты «Сандерленда» на своем поле уступили «Борнмуту» в матче тридцать пятого тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Встреча, прошедшая 29 апреля в Сандерленде, завершилась со счетом 0:1.
Героем встречи в составе гостей стал Джошуа Кинг, забивший единственный мяч на 88-й минуте.
После тридцати пяти матчей в чемпионате Англии «Сандерленд» пока занимает двадцатое место в турнирной таблице, имея в активе 21 очко. Клуб «Борнмут», набравший 41 балл, находится на десятой позиции.
Отметим, что «Сандерленд» стал первой командой, вылетевшей из АПЛ по итогам сезона.
Английская Премьер-лига (АПЛ). 35-й тур.
«Сандерленд» — «Борнмут» — 0:1 (0:0).
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