«Борнмут» переиграл «Сандерленд» в матче АПЛ

Сандерленд, Великобритания, , 23:48 — REGNUM Футболисты «Сандерленда» на своем поле уступили «Борнмуту» в матче тридцать пятого тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Встреча, прошедшая 29 апреля в Сандерленде, завершилась со счетом 0:1.

Героем встречи в составе гостей стал Джошуа Кинг, забивший единственный мяч на 88-й минуте.

После тридцати пяти матчей в чемпионате Англии «Сандерленд» пока занимает двадцатое место в турнирной таблице, имея в активе 21 очко. Клуб «Борнмут», набравший 41 балл, находится на десятой позиции.

Отметим, что «Сандерленд» стал первой командой, вылетевшей из АПЛ по итогам сезона.

Английская Премьер-лига (АПЛ). 35-й тур.

«Сандерленд» — «Борнмут» — 0:1 (0:0).

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