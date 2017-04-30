Воскресенье, 30 Апреля 2017 года
00:10:26 МСК

«Борнмут» переиграл «Сандерленд» в матче АПЛ

Спорт

«Сандерленд» — «Борнмут» — 0:1

Сандерленд, Великобритания, 29 апреля 2017, 23:48 — REGNUM  Футболисты «Сандерленда» на своем поле уступили «Борнмуту» в матче тридцать пятого тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Встреча, прошедшая 29 апреля в Сандерленде, завершилась со счетом 0:1.

Героем встречи в составе гостей стал Джошуа Кинг, забивший единственный мяч на 88-й минуте.

После тридцати пяти матчей в чемпионате Англии «Сандерленд» пока занимает двадцатое место в турнирной таблице, имея в активе 21 очко. Клуб «Борнмут», набравший 41 балл, находится на десятой позиции.

Отметим, что «Сандерленд» стал первой командой, вылетевшей из АПЛ по итогам сезона.

Английская Премьер-лига (АПЛ). 35-й тур.

«Сандерленд» — «Борнмут» — 0:1 (0:0).

Читайте также: «Челси» переиграл «Саутгемптон» в матче АПЛ

Читайте также: «Манчестер Юнайтед» переиграл «Бернли» в матче АПЛ

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
Главное сегодня
NB!
29.04.17
Андрей ВыползовОбщая память для России и Польши
ВаршаваПольша День Победы Политика
NB!
29.04.17
Борис БлохинСтанет ли Макрон французским Обамой
МоскваРоссия Выборы президента Франции Политика
NB!
29.04.17
Андрей ПронинОлимпийская сборная России выиграла Кубок АЛРОСА: Фоторепортаж
Санкт-ПетербургРоссия Хоккей Спорт
NB!
29.04.17
Джордже ВукадиновичЧерногория в НАТО и новая геополитическая действительность на Балканах
БелградСербия Вступление Черногории в НАТО Политика
NB!
29.04.17
«Лас-Пальмас» потерпел позорное поражение от «Атлетико» — 0:5
МадридИспания Футбол Спорт
NB!
29.04.17
Новый подсчёт жертв войны ДНР
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Политика
NB!
29.04.17
«МТС Украина» приказано блокировать телефоны скорой помощи в ДНР
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Политика
NB!
29.04.17
Андрей Репин«Держать строй!»: фоторепортаж
Нижний НовгородРоссия День Победы Политика
NB!
29.04.17
У севастопольцев отнимают земельные участки: они просят о помощи президента
СевастопольРоссия Земельные споры в Севастополе и Крыму Общество
NB!
29.04.17
«Реал» (Мадрид) вырвал победу в матче с «Валенсией»
МадридИспания Футбол Спорт
NB!
29.04.17
МВД Украины просит граждан не носить георгиевские ленты 8-9 мая
КиевУкраина Акция «Георгиевская ленточка» Общество
NB!
29.04.17
Демонтированный памятник кузнецу Шомахмудову вернется в центр Ташкента
ТашкентУзбекистан Сохранение памяти о Великой Отечественной войне Общество
NB!
29.04.17
Василий ВладимирскийСовременный оракул — толстый, желчный и брюзгливый
МоскваРоссия Литература Культура
NB!
29.04.17
Станислав ТарасовРусские следы на востоке Турции
МоскваРоссия Российско-турецкие отношения Политика
NB!
29.04.17
Сергей ГуркинВеликий мусорный путь: Украина в зеркале мусорной проблемы
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Политика
NB!
29.04.17
Владимир Добрынин СМИ ЕС: «С наскока Америку великой не сделать»
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
29.04.17
Солдаты и матросы — против травли Ленина
Санкт-ПетербургРоссия Проект ИА REGNUM «Революционный год» Политика
NB!
29.04.17
«Апрельская война в Нагорном Карабахе поставила Азербайджан в тупик»
МоскваРоссия Нагорно-карабахский конфликт Политика
NB!
29.04.17
Марина КаширскаяКак это будет: репетиция Парада Победы в Воронеже
ВоронежРоссия День Победы Общество
NB!
29.04.17
Евросоюз не будет «бесплатно кормить» Британию после Brexit — Минфин ФРГ
БерлинГермания Выход Великобритании из Евросоюза Экономика
NB!
29.04.17
Киргизские бедняки оплачивают счастье чиновников
БишкекКиргизия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
29.04.17
Выборы во Франции: шанс на обновление будет упущен?
ПарижФранция Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
ещё главное