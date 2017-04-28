Нью-Дели, 28 апреля, 2017, 23:54 — ИА Регнум. Индия имеет возможность активизировать экспорт товаров, несмотря на растущую волну протекционизма, заявил вице-председатель Национального Института для Преобразования Индии (Niti Aayog) Арвинд Панагария, 28 апреля сообщает The Economic Times.

Дмитрий Налбандян. Индия. Продавец кувшинов. 1974

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«Индия не должна останавливаться из-за растущей волны протекционизма. Вместо этого мы должны активизировать свою деятельность, чтобы увеличить свою долю в экспорте товаров независимо от того, что происходит с общим глобальным экономическим ростом», — завил Панагария.

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Говоря о подходе Соединенных Штатов к глобальной торговле, Панагария заявил: «Я нахожусь на позиции осторожного оптимизма и надеюсь, что мы увидим постепенный поворот в США».

Напомним, согласно данным торгово-промышленной палаты PHD (PHDCCI) Индии, в текущем финансовом году объем экспорта может достигнуть $325 млрд. В 2016—2017 годах объем экспорта составил $274 млрд. Финансовый год в Индии начинается 1 апреля и заканчивается 31 марта.