Москва, 28 апреля, 2017, 14:25 — ИА Регнум. Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина не зря предупреждала ещё на прошлой неделе, что регулятор будет обсуждать изменение шага снижения ключевой ставки с 25 б.п. до 50 б.п. Видимо, обсудили, прислушались к мнению президента России, который отметил, что влиять на рубль нужно рыночными механизмами и решили срезать ставку сразу на 50 б.п., заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик «Телетрейд Групп» Олег Богданов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Сказать, что это кого-то удивило — нельзя. Рынок отреагировал очень вяло, курс доллара подрос всего на 10 копеек», — пояснил эксперт.

«Надо отметить, что в тексте заявления ЦБ ничего не сказал про пополнение резервов и покупку валюты, а это для валютного рынка главный фактор, который определяет курсовую динамику. Поэтому снова нефть, снова риски, снова кэрри-трейд будут влиять на российскую валюту», — высказал свое мнение Богданов.

«Пока ключевая ставка находится на очень высоком уровне, сильного влияния на рубль ее снижение не окажет. Повлиять на российскую валюту можно будет только при снижении ключевой ставки до 6%. Снижение ставки будет сдерживать рост рубля», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, 28 апреля Банк России снизил ключевую ставку на 0,5% до 9,25% годовых. Решение о снижении принято на заседании Совета директоров. При этом, как отмечает регулятор, план по снижению ключевой ставки до конца 2017 года не изменится.

Добавим, следующее заседание Совета директоров состоится 16 июня.