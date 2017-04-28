Банк России снизил ключевую ставку до 9,25%

Москва, , 13:35 — REGNUM Центральный банк РФ снизил ключевую ставку на 50 б.п. до 9,25% годовых. Решение о снижении принято сегодня, 28 апреля, на заседании Совета директоров, сообщается на сайте регулятора.

Принимая решение по ключевой ставке, Совет директоров Банка России исходил из того, что инфляция снижается быстрее, чем прогнозировалось.

Так, годовая инфляция приблизилась к целевому уровню (4%). Темпы роста потребительских цен снизились до 4,3% с 4,6% в феврале. По оценке на 24 апреля, годовая инфляция составила 4,2−4,3%.

При этом, как отмечает регулятор, план по снижению ключевой ставки до конца 2017 года не изменится.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла, что на следующем заседании (28 апреля) регулятор может обсудить, какими темпами следует ослаблять свою монетарную политику, то есть понижать ставку на 25 б.п. или 50 б.п. Заявление Набиуллиной, по сути, означало, что решение о снижении ставки уже принято заранее.

В качестве главной причины смягчения монетарной политики Набиуллина назвала низкие темпы инфляции (на 17 апреля инфляция составляла 4,1%).

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Позже президент России Владимир Путин высказал беспокойство по поводу слишком крепкого курса рубля. Он заявил, что в нынешней экономической ситуации российские власти не будут отказываться от плавающего курса рубля.

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Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Банк России повысил ключевую ставку с 10,5% до 17% годовых в ночь на 16 декабря 2014 года. Это решение было принято для того, чтобы ограничить негативные эффекты от ослабления курса рубля.

В январе 2015 года регулятор понизил ставку с 17% до 15%, а затем с марта 2015 года по сентябрь 2016 года она постепенно снижалась с 15% до 10%. Полгода ключевая ставка оставалась на уровне 10%. 24 марта 2017 года регулятор опустил её до 9,75%.

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