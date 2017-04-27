Лондон, 27 апреля, 2017, 17:56 — ИА Регнум. В правительственном районе Лондона полиция арестовала подозреваемого, предположительно, вооруженного ножом, 27 апреля сообщает Reuters.

Yegor Chernyshev Нож

Сотрудники полиции сообщили, что в результате инцидента, произошедшего недалеко от официальной резиденции премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в Вестминстере, никто не пострадал. Детали происшествия не раскрываются.

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Премьер-министра Великобритании не было в официальной резиденции на улице Даунинг-стрит в момент задержания подозреваемого.

По неофициальным данным, на месте задержания обнаружили два ножа, включая большой «хлебный нож».

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Напомним, 22 марта автомобиль протаранил толпу пешеходов на Вестминстерском мосту в Лондоне. Водитель покинул место происшествия. Позднее он напал с ножом на полицейских рядом со зданием парламента Великобритании, после чего был застрелен. В результате инцидента, признанного терактом, погибли 4 человека.