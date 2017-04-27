Стокгольм, 27 апреля, 2017, 16:52 — ИА Регнум. Институт SOM на базе университета Гётеборга опросил 20 000 человек, чтобы выяснить, чего шведы боятся больше всего. Среди самых распространенных страхов жителей королевства — изменение климата, устойчивость к антибиотикам и терроризм, сообщает издание The Local.

Pixabay.com Шведский флаг

Почти половина опрошенных (49%) признали, что очень обеспокоены тем, к чему в будущем приведут глобальные климатические изменения и привыкание к антибиотикам. 48% респондентов боятся терроризма. Важно отметить, что опрос был проведен до того, как 7 апреля в Стокгольме был совершен теракт. На четвертом месте в списке «беспокойств» шведского общества — загрязнение окружающей среды (47%), далее следует рост ксенофобии (45%).

Между первыми пятью позициями и остальной частью списка оказался заметный разрыв. Только 37% опрошенных обеспокоены увеличением количества беженцев в стране, 35% опасаются нехватки жилья, 34% переживают из-за стресса, связанного с работой.

В конце списка оказались глобальные проблемы политико-экономического характера. Вооруженных конфликтов боятся 15% опрошенных, распространения коррупции — 12%, финансового кризиса — 11%. Возможность начала новой мировой войны беспокоит 10% респондентов. Наименьшее количество опрошенных опасается распространения глобальных эпидемий — 9%.

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Опрос, результаты которого институт представил 25 апреля, был проведен осенью-зимой 2016 года. Респондентам предложили классифицировать варианты ответов по шкале от «очень беспокоит» до «не беспокоит совсем». В случае открытого вопроса людей спрашивали, какие вещи, способные оказать влияние на их будущее, беспокоят их больше всего. 25% опрошенных оказались озабочены внутренними проблемами — миграцией и интеграцией, европейские и международные проблемы оказались интересны только 7% респондентов.

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