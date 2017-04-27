Волгоград, 27 апреля, 2017, 11:38 — ИА Регнум. По итогам акции планируется высадить 9 тыс. бесплатных саженцев деревьев. Всего будут выбраны 15 городов — по пять в трех категориях: мегаполисы и населенные пункты с населением до 100 тыс. человек и от 100 тыс. до 500 тыс. человек. Деревья будут распределены прямо пропорционально количеству отданных за каждый город голосов.

Экоплант.рф Саженец

Аллеи-славы.рф Скриншот помежуточных итогов голосования

Голосование продлится до 30 апреля, а уже 5 мая будут подведены итоги и названы победители. Акция приурочена к празднованию Дня Победы.

Напомним, еще 23 апреля Волгоград занимал лишь 15-ю строчку в списке участников конкурса на озеленение, а 24 апреля поднялся до 7-й позиции.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году Волгоград участвовал еще в одном конкурсе — на символ для новых банкнот достоинством 200 и 2000 рублей, которые намерен выпустить Центробанк РФ. Волгоградцы предложили для изображения на новых купюрах скульптуру «Родина-мать зовет». Однако, несмотря на то, что с первого дня голосования этот символ вырвался в лидеры, победить городу-герою так и не удалось.

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