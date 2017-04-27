Хабаровск, 27 апреля, 2017, 10:23 — ИА Регнум. Жители поселка Мариинское, пострадавшие от наводнения 2013 года, пожаловались в ОНФ на то, что новые дома, построенные взамен уничтоженных стихией, непригодны для проживания. Как выяснилось, власти были вынужденны принять эти дома по суду, но проживать в них фактически невозможно, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном штабе ОНФ.

Пресс-служба Хабаровского ОНФ Новостройки в Мариинском — это новые бараки без фундамента и утеплителя

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В 2013—2014 годах в поселке Мариинское были построены дома для людей, оставшихся без крыши над головой в результате наводнения. Но теперь подтопленцы из Ульчского района не рады обретению нового жилья — жить в нем нельзя.

Проекты домов не рассчитаны на погодные условия Севера Хабаровского края.

«Во-первых, дома стоят на сваях, без фундамента. В условиях, когда на улице всего три-четыре месяца плюсовая температура, строить дома по этой технологии — преступление. На полу нет никакого утеплителя. Просто положена невлагостойкая фанера, а снизу полиэтеленовая пленка. Из-за разницы температур здесь скапливается конденсат. Все полы уже прогнили и постепенно превращаются в труху, люди проваливаются. Более того, из-за зазора между полом и землей зимой пол в домах ледяной.

Межкомнатные перегородки болтаются, щели по 10−15 сантиметров, дома разваливаются. Это ужас, что там творится. Грибок на стенах, антисанитария. Зимой двери уличные не открываются, конденсат их вмораживает в стены, потому как конструкцией не предусмотрен предбанник. Люди выходят во двор через окна.

Теплопотери сумасшедшие, мощности буржуйки не хватает. Сами печи декоративные и предназначены для отопления летних кухонь в Подмосковье, но никак не изб в суровых условиях крайнего севера. Топить их нужно постоянно, а дрова для печей нестандартные, маленького размера и стоят в два раза дороже. В домах предусмотрено водяное отопление которое можно нагреть как печью, так и электрическим тэном, однако в наших условиях электрика не выдерживает нагрузок и постоянно отключается. Нужно также следить. Все это искрит и может загореться в любой момент», — рассказал об увиденном член штаба хабаровского регионального отделения ОНФ Андрей Михеев.

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В Мариинском более 40% такого жилья. Люди жалуются, что в «новое аварийное жилье» их заставляет переселяться глава района Юрий Данкан. А переселяться семьям с детьми приходится под угрозой лишения родительских прав: логика чиновников незамысловата — «детям нужно комфортное жилье».

На этом «благодеяния» властей не заканчиваются. В поселке установили колонки с питьевой водой. Но ни одна из них не работает. По сути, все колонки — просто муляжи.

Хабаровские активисты ОНФ взяли ситуацию под особый контроль. В первую очередь их интересует, каким образом глава района Юрий Данкан вообще принял в эксплуатацию такое жилье. Активисты выяснили, что главу поселка заставили принять дома в судебном порядке.

Так же активисты намерены выяснить, на каком основании людей принуждают переезжать в новостройки, не пригодные для жилья, целыми семьями с маленькими детьми.

По выявленным фактам общественники направили обращение в прокуратуру Хабаровского края с просьбой разобраться в ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе отчета перед региональным парламентом глава Хабаровского края Вячеслав Шпорт пообещал завершить программу по переселению из аварийного жилья к сентябрю 2017 года. Активисты ОНФ неоднократно обращали внимание властей на то, что нельзя допускать строительства так называемого «нового аварийного жилья». В противном случае ФЦП по переселению граждан может превратиться в «вечную» программу, проедающую бюджетные деньги впустую.