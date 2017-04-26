С аварийным жильем в Хабаровском крае покончат к сентябрю

Хабаровск, , 06:42 — REGNUM Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт в среду, 26 апреля, отчитался о работе регионального правительства перед краевыми парламентариями. Глава региона сообщил, что программа переселения из аварийного жилья, признанного таковым на 1 января 2012 года, будет завершена в сентябре, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«В сентябре мы завершим выполнение задачи, поставленной 600-м майским указом президента РФ. Для этого нам осталось построить лишь 6 домов в Николаевском районе. После этого можно будет сказать о завершении программы», — сказал Вячеслав Шпорт.

За прошедшие 5 лет в регионе переселились из аварийного жилья в новое 2 964 человека. За этот период ликвидировано 80,5 тыс. квадратных метров аварийного жилья. С учетом помощи Фонда содействия реформированию ЖКХ затраты на ликвидацию аварийного жилищного фонда и строительство новых домов составили 2,3 млрд рублей.

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Между тем, в Хабаровском крае с ликвидацией аварийного жилья, признанного таковым на 1 января 2012 года, проблема не исчезнет. В частности, жители поселка Токи в свободном порту Ванино уже 40 лет ждут обещанного еще в 1976 году постоянного и комфортного жилья, вместо временных бараков, которые им наскоро соорудили после страшного пожара, уничтожившего населенный пункт.

«Я пришла на пост главы поселка уже в 2013 году, предыдущий глава вхождением поселка в эту программу не занимался. Сейчас мы, конечно, все документы готовим, многое уже сделано. Но пока не ясно — будет ли еще одна программа? Об этом станет известно лишь после завершения действующей. Я считаю, что еще одна программа просто необходима, потому, что вот таких поселков, как наш Токи, в регионе немало», — рассказала глава Токи Людмила Доронина.

Между тем, по итогам реализации программы переселения граждан из аварийного жилья Хабаровский край вошел в 20-ку лидеров России, в ДФО регион занимает по этому показателю 3 место.

Как сообщало ИА REGNUM, в соседней с Хабаровским краем Сахалинской области в 2016 году прокуроры выявили более 800 нарушений в сфере реализации программы по переселению из аварийного жилья. Основные жалобы населения: чиновники не признают жилье аварийным, не включают нуждающихся в списки.