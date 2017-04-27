Астана, 27 апреля, 2017, 09:39 — ИА Регнум. Нефтяное месторождение Кашаган уже покрывает свои расходы и капитальные вложения, сообщил сегодня, 27 апреля, исполнительный вице-президент — финансовый директор АО НК «КазМунайГаз» Даурен Карабаев.

lalabell68 Нефтяная вышка

По его словам, на сегодня объемы производства на месторождении составляют порядка 180 тысяч баррелей в сутки, проект находится на стадии наращивания темпов добычи, которые к концу 2017 года планируется увеличить до 370 тыс. баррелей в сутки.

«Дальше это будет некое плато в среднесрочной перспективе. Предварительные оценки показывают, что фонд «Самрук Казына» и «КазМунайГаз» совместно получат чистый денежный поток после вложения инвестиций в Кашаган в 2017 году порядка 180 млн долларов. То есть это означает, что проект уже покрывает свои операционные затраты, капитальные вложения на поддержание и наращивание темпов производства и уже генерирует положительный денежный поток для его партнеров», — отметил Даурен Карабаев.

Напомним, добыча нефти на Кашагане была возобновлена осенью 2016 года. Причем о новом запуске было объявлено дважды. О первом, состоявшемся 1 ноября, спустя почти месяц на правительственном часе сообщил министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев:

«28 сентября 2016 года возобновлена добыча нефти на месторождении Кашаган, 14 октября отгружена первая партия товарной нефти в трубопроводную систему КазТрансОйл и КТК, а также осуществлена поставка товарного газа в газопроводную систему «Интергаз — Центральная Азия». 1 ноября текущего года проект Кашаган вышел на уровень коммерческой добычи или, другими словами, на более чем 75 тыс. баррелей в сутки. То есть я могу сегодня, пользуясь случаем, объявить о том, что коммерческая добыча, открытие месторождения осуществлено 1 ноября текущего года».

А 7 декабря 2016 года состоялся официальный запуск коммерческой эксплуатации Кашагана, в котором посредством телемоста принял участие президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, находившийся в тот момент в рабочей поездке по Атырауской области.

«Это нефтяной регион. За годы независимости уровень жизни поднялся. Я приехал, чтобы официально отметить это событие. Запуск Кашагана — это для всей страны большой вклад. В будущем это поднимет благосостояние нашей страны Я специально прибыл в Атырау, чтобы поздравить вас с этим событием. КТК (Каспийский трубопроводный консорциум — ИА REGNUM ), по которому сейчас отгружается нефть, значим. Над этим проектом я работал шесть лет. Тогда еще не было Кашагана. Это наше достижение. Я могу сегодня от имени Казахстана, от имени консорциума, от всех нефтяников объявить, что начинается работа одного из самых крупных в мире нефтегазовых месторождений — Кашаган, с чем поздравляю всех казахстанцев и всех вас», — сказал глава государства.

Кашаган — крупное шельфовое нефтегазовое месторождение в северной части Каспийского моря, расположенное в 80 км от Атырау. Его общие нефтяные запасы составляют 38 млрд баррелей нефти, запасы природного газа оцениваются в более чем 1 трлн кубометров.

Оно было открыто в 2000 году. Добыча началась только в сентябре 2013 года, но была остановлена уже через две недели из-за утечки газа. Почти сразу после возобновления добычи в октябре 2013 года была обнаружена другая утечка. Анализ выявил наличие многочисленных микротрещин в трубопроводе, появившихся в результате воздействия на металл попутного газа с высоким содержанием серы.

В апреле 2014 года оператор проекта — консорциум North Caspian Operating Co (NCOC) — подтвердил необходимость полной замены газопровода и нефтепровода на месторождении, общая длина которых составляла около 200 километров.

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