Марат Шибутов, , 11:55 — REGNUM

АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» (РД КМГ, дочернее предприятие АО НК «КазМунайГаз» — казахстанской национальной нефтяной компании) объявила операционные результаты за первый квартал 2017 года. Отчет содержит небезынтересные для исследователей показатели:

Объем добычи нефти всего 2,904 миллиона тонн — это 95,4% от результата первого квартала 2016 года, который составил 3,043 миллиона тонн

Небольшое падение есть как на месторождениях самой РД КМГ (2,026 миллиона тонн и 2,089 миллиона тонн), так и на месторождениях, где она имеет долю (0,878 миллиона тонн и 0,954 миллиона тонн)

Общие запасы жидких углеводородов по категории «доказанные плюс вероятные» (2P) самой РД КМГ составили на 31 декабря 2016 года 145 миллионов тонн, а доля в запасах связанных компаний составила 37 миллионов тонн, то есть всего 182 миллиона тонн

Год назад запасы самой РД КМГ составляли 152 миллиона тонн, а доля в запасах связанных компаний составила 41 миллион тонн, то есть всего 193 миллиона тонн

Падение как добычи, так и запасов у компании — небольшое, всего на 5%, но это позволяет отследить тенденцию. РД КМГ имеет собственные месторождения в Атырауской и Мангистауской областях, имеет доли в в ТОО «СП «Казгермунай» (50%), АО «Каражанбасмунай» (50%) и «ПетроКазахстан Инк.» (33%). Она входит в тройку лидеров по добыче в стране.

То, что происходит с «Разведка Добыча КазМунайгаз», настораживает, так как не является каким-либо особым случаем. В реальности это характерно для всех малых и средних нефтегазовых месторождений на суше — они истощаются, а прироста запасов нет.

«Мы наблюдаем прогнозируемое снижение объемов добычи (углеводородов — КазТАГ) на средних и небольших месторождениях. Если говорить в цифрах, объемы на этих месторождениях будут снижаться с 36 млн тонн (факт 2016 года) до 33 млн тонн в 2020 году. Рост объемов добычи до 83 млн тонн в 2020 году обеспечивается за счет крупных нефтегазовых проектов, таких как Тенгиз, Кашаган и Карачаганак», — сообщил заместитель директора департамента недропользования министерства энергетики Казахстана Сакен Шакиров в ходе общественных слушаний по проекту Кодекса «О недрах и недропользовании».

Планы на крупных месторождениях действительно довольно большие. На Кашагане планируется добыть в 2017 году от 5 до 8 миллионов тонн нефти. А ТОО «Тенгизшевройл» в 2016 году начало осуществлять «Проект будущего расширения и Проект управления устьевым давлением», который будет готов приблизительно после 2022 года и позволит увеличить ежегодный объем добычи нефти на 12 миллионов тонн — до 39 миллионов тонн. Планы Карачаганака пока неизвестны — по идее, должно быть развитие в рамках третьей и четвертой фазы месторождения, но когда они начнутся и какие будут показатели, неизвестно.

Таким образом, пока небольшой, но прирост в 2017 году будет — за первый квартал 2017 года добыча нефти и конденсата составила 21,1 млн тонн. Индекс физического объема (далее — ИФО) вырос на 5,2%. В основном за счет добычи на крупных проектах: Кашаган (1,6 млн т), Тенгиз (7,3 млн т) и КПО (3,2 млн т). Есть вероятность, что в 2017 году общий объем добычи нефти и конденсата составит около 84 миллионов тонн, что будет на 6 миллионов тонн больше, чем в 2016 году.

Пока мы видим, что добыча нефти и газового конденсата в целом с 2010 года в стране стагнирует, находясь в пределах 78−82 миллиона тонн добычи в год.

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Причем основная причина — падение добычи нефти с 69,5 миллионов тонн в 2013 году до 65,6 миллионов тонн в 2016 году. Пока, как видно из вышеизложенного, снижается добыча на малых и средних месторождениях, которые уже вырабатывают свой ресурс.

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Общая добыча пока не падает из-за более-менее хороших результатов в добыче газового конденсата, которая колеблется в районе 12 миллионов тонн и обеспечивается практически полностью за счет Карачаганака.

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Для сравнения, добыча газа в отличие от добычи нефти постоянно с 2005 году растет и уже достигла 46 миллиардов кубометров. Видимо, тут дела обстоят намного лучше.

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Каковы последствия концентрации добычи нефти и конденсата на трех крупных проектах и снижения добычи на малых и средних месторождениях?

Допустим, Кашаган будет добывать 8 миллионов тонн, Карачаганак 12 миллионов тонн, Тенгиз 39 миллионов тонн, что вместе составит 59 миллионов тонн. Все остальные месторождения сейчас добывают 38 миллионов тонн, а буду с учетом падения примерно 33−35 миллионов тонн. То есть даже в лучшем случае, добыча будет делиться в соотношении 59 и 35 миллионов тонн.

Когда три крупных проекта будут контролировать 63% добычи, то их политическое значение и значение крупных транснациональных корпораций, которые их эксплуатируют, будет только расти. А что это значит для казахстанского правительства? Думаю, мы это увидим уже довольно скоро, особенно если не будет найдено новых месторождений

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