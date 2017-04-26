Тель-Авив, Израиль, 26 апреля, 2017, 19:29 — ИА Регнум. Израиль отразил масштабную кибератаку на государственные учреждения и частных лиц, 26 апреля сообщает Associated Press.

Pixabay.com Кибератака

Кибератаке подверглись около 120 государственных учреждений, общественных организаций и частных лиц, говорится в заявлении национальной службы кибербезопасности.

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Власти Израиля считают, что к кибератаке причастна группа хакеров, за которыми стоит иностранное государство.

Хакеры пытались получить доступ к информации, связанной с социальными исследованиями и разработками «передовых технологий».

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Напомним, служба кибербезопасности Израиля была создана несколько лет назад. Израиль зарекомендовал себя как мировой лидер в области инновационных кибертехнологий.