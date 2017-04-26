Багдад, 26 апреля, 2017, 18:25 — ИА Регнум. Древний иракский город Хатра взят под контроль правительственными войсками, 26 апреля сообщает Reuters.

Victrav Руины древнего города Хатра

Объект Всемирного наследия ЮНЕСКО взят под контроль войсками, заявил представитель иракских военных Карим аль-Нури.

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Напомним, город Хатра расположен недалеко от Мосула, в западном районе которого продолжаются боестолкновения с террористами «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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Полагают, что город Хатра был основан в III веке до нашей эры. Он входил в состав империи Селевкидов. Боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) разрушили это место вместе с другими крупными историческими объектами в Мосуле и его окрестностях.

По мнению экстремистской группировки, памятники древности способствуют идолопоклонству.