Баку, 27 апреля, 2017, 02:02 — ИА Регнум. Визит в Баку представителя Евросоюза по Южному Кавказу Герберта Зальбера не принес существенных результатов. Что касается нагорно-карабахского конфликта, то Зальбер обратил внимание на то, что ЕС не является прямым посредником в решении этой проблемы, однако поддерживает усилия Минской группы, предпринимаемые для урегулирования вопроса. Тем не менее в визите Зальбера было нечто примечательное. С подробностями — редактор ИА REGNUM Станислав Тарасов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

В разговоре представителем ЕС президент Азербайджана Ильхам Алиев особо подчеркнул те «хорошие партнерские связи», которые, по его словам, установились между его страной и ЕС. А официальный представитель МИД Азербайджана заговорил про отмену визового режима для граждан его страны как об одной из тем сотрудничества. Впрочем, по словам Зальбера, такой шаг возможен после решения вопросов самого разного свойства.

А ведь казалось, что одна из главных тем — вовсе не безвиз, а вопрос территорий. Когда в 2015 году шла речь об Ассоциативном соглашении с Евросоюзом, то, по словам замглавы администрации президента Азербайджана, «Евросоюз не признавал в документе территориальную целостность нашей страны», и данная позиция «вынуждает баку серьезно задуматься». Так о чем же задумался Баку?

Узнайте подробности в материале: Нагорный Карабах: дипломатический туман и стратегическая пустота

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