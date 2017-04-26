Ташкент, 26 апреля, 2017, 11:07 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов и его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу обсудили в Ташкенте вопросы двусторонних отношений и международную проблематику, сообщает 26 апреля МИД Узбекистана.

Darakchi.uz Турция и Узбекистан

Напомним, Мевлют Чавушоглу в эти дни находится в Узбекистане с официальным визитом.

«В рамках восьмого раунда двусторонних межмидовских политических консультаций главы внешнеполитических ведомств обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений в политической, торгово-экономической, инвестиционной, военно-технической, культурно-гуманитарной и других сферах в свете реализации договоренностей, достигнутых в ходе встречи на высшем уровне президентов Узбекистана и Турции 17−18 ноября 2016 года в Самарканде», — говорится в сообщении.

Внешнеполитическое ведомство Узбекистана подчеркивает, что состоявшийся обмен мнениями подтвердил наличие обоюдного интереса к дальнейшему углублению диалога двух стран, и отмечает «близость и совпадение позиций практически по всем рассмотренным вопросам».

По итогам переговоров министры подписали Программу сотрудничества между министерствами иностранных дел на 2017−2018 годы.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, Узбекистан и Турция в марте 2017 года подписали пакет соглашений на общую сумму свыше 1 миллиарда долларов.