Глава МИД Турции посетит Узбекистан с официальным визитом

Ранее Мирзиёев и Эрдоган уже обсудили разработку «дорожной карты» по развитию сотрудничества двух стран

Ташкент, , 18:19 — REGNUM Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу 25 апреля посетит Узбекистан с официальным визитом, сообщает МИД республики.

В ходе визита планируется встреча Мевлюта Чавушоглу с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

«В программе также переговоры турецкой делегации в Сенате Олий Мажлиса (парламента) Республики Узбекистан, министерствах иностранных дел и внешней торговли», — говорится в сообщении.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Узбекистан и Турция в марте этого года подписали пакет документов в ходе визита правительственной узбекской делегации во главе с заместителем премьер-министра Рустамом Азимовым на общую сумму свыше 1 миллиарда долларов.

В ходе переговоров стороны определили приоритетные направления развития экономического сотрудничества, потенциал которого на сегодня не использован в полной мере.

В частности, узбекская сторона указала на потенциал свободных экономических зонах республики, на участие Турции в развитии туристической инфраструктуры в Узбекистане, транспорта и другое.

В ноябре 2016 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры в Самарканде, где обсудили разработку «дорожной карты» по развитию сотрудничества двух стран.